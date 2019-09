Giampaolo: "Contro il Torino mi sono divertito per buona parte della gara"

Marco Giampaolo ha parlato così in conferenza stampa della partita contro il Torino: "Abbiamo avuto il torto di non chiudere la partita, di non ammazzarla, è quella la strada per portare a casa la vittoria. In certi momenti non siamo riusciti a fare un buon filtro, ma per buona parte della gara mi sono divertito. La squadra giocava e provava certezze nel giocare. La gestione di alcuni momenti non è stata ottimale ma per alcuni dettagli".