Giampaolo: “La miglior partita giocata dal Milan fin qui”

Marco Giampaolo, allenatore del Milan, ha commentato il ko a Torino ai microfoni di Sky: “Siamo stati in controllo ma non abbiamo avuto il cinismo di chiuderla. Poi in 4 minuti la partita è cambiata, abbiamo creato anche altre due occasioni. E’ una partita che devi chiudere e vincere, ma commento la miglior partita giocata dal Milan fin qui. Nonostante la battuta d’arresto sono convinto che il Milan possa andare avanti con fiducia”.