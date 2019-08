Giampaolo: ""Leao l’ho allenato una volta, Bennacer mai, Duarte tre volte"

Marco Giampaolo ha parlato così dei nuovi innesti a Sky Sport: "La partita ci dà spunti per capire come migliorare e come lavorare meglio. Siamo particolarmente legati da tanti equilibri sottilissimi che vanno fatti capire a chi ha sostenuto meno allenamenti. Leao l’ho allenato una volta, Bennacer mai, Duarte tre volte, sono giocatori che hanno valore ma che in un pensiero collettivo non sanno nulla, come Paquetà e Kessie".