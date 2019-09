Giampaolo: "Non nascondo la polvere sotto al tappeto, ci sono cose da migliorare"

Marco Giampaolo è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita del Bentegodi. "Ho la squadra che mi dà certezze, lavora bene e fa le cose per bene, la devo rendere sempre più equilibrata. So quali sono i pregi e quali sono i difetti strutturali. Lavoro per migliorare la squadra, mi piace la dedizione, la passione. Nel secondo tempo la squadra ha giocato bene, come doveva giocare. Abbiamo allargato il campo ed occupato le posizioni giuste. Il Verona ha fatto la sua onesta partita difensiva, noi abbiamo avuto il nostro trend davanti, ci sono cose da migliorare ma la vittoria è positiva, ci aiuta a lavorare. Non nascondo la polvere sotto il tappeto, non mi nascondo dietro il risultato positivo, dico alla squadra quello che va migliorato".