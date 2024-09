Giampaolo: "Quando ho avuto Calhanoglu al Milan non era pronto mentalmente"

vedi letture

Non è stato certamente uno degli allenatori più iconici della storia del Milan, anzi la sua esperienza in rossonero nella stagione 2019\2020 è durata il tempo di 7 partite e qualche battuta in conferenza stampa. Ad ogni modo, Marco Giampaolo non porta rancore al mondo Milan. L'ex tecnico della Sampdoria è stato intervistato dalla piattaforma web "Il Terzo Uomo" E ha parlato anche della breve parentesi milanista. Le sue parole sul rapporto con un altro ex rossonero, Calhanoglu:

Giampaolo sull'ex numero 10 del Milan: "Calhanoglu può giocare in tutte le zone del campo, al Milan avevo pensato potesse essere un grandissimo play del centrocampo, ma in quel momento storico non era pronto mentalmente per giocare così, amava proporsi in zona offensiva".