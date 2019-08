Marco Giampaolo, nel corso della conferenza della vigilia di Milan-Brescia, ha parlato del lavoro e dei progressi necessari al Milan: "C’è da lavorare insieme. Sono partito in ritiro con 8 primavera, non con tutti i titolari. Un giocatore che arriva non può pensare di giocare il giorno dopo titolare nel Milan. Si deve mettere in fila e lavorare.”