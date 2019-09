Giampaolo su Piatek: "L'ho visto bene, non deve avere l'ossessione del gol"

Marco Giampaolo, intervenuto in conferenza stampa, ha detto la sua sul momento di Piatek: "Mi è piaciuto in questi tre giorni. Piatek non deve essere un calciatore che pensa solo ad attaccare gli ultimi venti metri della porta e giocare un calcio piratesco, deve essere un giocatore completo. Mi è piaciuto molto in questa settimana, ha fatto le cose in maniera diversa. Avevo motivato la scelta di André Silva per quel tipo di caratteristiche, non è detto che Piatek non le possa fare. Al Milan non si può giocare sempre palla lunga in profondità, al Milan bisogna anche palleggiare. Lo sa fare, gliel'ho visto fare in allenamento, deve uscire fuori. E' un giocatore completo e deve giocare da giocatore completo. Il gol non deve essere un'ossessione, lui deve pensare a giocare bene, il gol poi viene di conseguenza. Se giochi male fai più fatica a fare gol. Sono fiducioso anche su di lui. Giocherà attaccante, non da centrocampista...".