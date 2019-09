Giampaolo sulla fiducia del club: "Non viene in regalo, ci sono valutazioni"

Intervenuto in conferenza stampa, Marco Giampaolo ha parlato così della fiducia del club nei suoi confronti: "La fiducia non è qualcosa che ti regala perché sei bello, alto e con gli occhi azzurri. Per alcuni è il risultato, per altri è dare continuità al processo di lavoro. Tanti anni fa ho fatto il dirigente di una piccola, so come ragionano i club. Le valutazioni sono sui contenuti, se il club ha ritenuto di esporsi è perché avrà fatto le sue valutazioni".