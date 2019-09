Giampaolo sulle critiche a Castillejo: "Mi offendo, è un grande lavoratore e mi piace"

Marco Giampaolo, intervenuto in conferenza stampa, ha espresso la sua opinione in merito alle critiche ricevute da Castillejo, non amato da alcuni tifosi del Milan: "Su Castillejo mi offendo, è un grande lavoratore e mi piace anche. Al Milan non ci sono giocatori scarsi, ci sono giocatori più forti di altri, ma la squadra è molto giovane, alcuni possono diventare più forti di altri nel giro di qualche mese. Devo costruire una squadra, devo mettere insieme undici giocatori che facciano bene le cose. Devo essere credibile nei confronti di tutti. Il mio riferimento è la squadra, è come lavorano i giocatori, la loro crescita. Ho allenato giocatori che all'inizio non giocavano mai e poi sono diventati inamovibili. A far la differenza è stata la maturità, la dedizione, le mie scelte sono orientate alla crescita della squadra. Porterò avanti questo tipo di discorso valutando i giocatori in settimana. Non guardo alla carta di identità, all'ingaggio, a quanto è costato, altrimenti perderei di credibilità".