Giampaolo: "Tempo il mio primo alleato e primo nemico. Sono certo che miglioreremo"

Marco Giampaolo, nella conferenza stampa di vigilia di Torino-Milan ha parlato del percorso di crescita del Milan: "Una delle prime cose che ho detto è che il tempo sarà il mio primo alleato e il mio primo nemico. Con il tempo sono certo che miglioreremo, ma so che i risultati sono fondamentali in una squadra come il Milan. Ne sono consapevole, ma io devo lavorare, non posso saltare gli step."