Gianluca Galliani: "Mi piace la politica del Milan che segue e compra giovani giocatori"

MilanNews.it

Gianluca Galliani, figlio di Adriano Galliani, è intervenuto durante la trasmissione Speciale Calciomercato in onda su Sportitalia per parlare di Milan. Gianluca Galliani ha detto: “Mi piace che il Milan continui a tenere la politica di seguire e comprare giocatori giovani, utilizzando a pieno l’area scout in cui Moncada è bravissimo a operare. L’anno prossimo sarà un campionato molto più equilibrato nei vertici, perché alla fine quest’anno si è ridotto a due squadre. Il Milan in questa stagione era l’unica ad aver confermato l’allenatore fra le prime quattro. L’anno prossimo invece partiranno tutte allo stesso livello perché penso che anche la Roma, la Lazio e mi auguro l’Atalanta confermeranno i loro tecnici. Questa cosa non è da sottovalutare”.