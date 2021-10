Gigio e la promessa alle Iene: un tatuaggio del Milan per far pace con i tifosi

Un tatuaggio per far pace con il popolo milanista. Basterà? O meglio, manterrà la promessa? Le Iene hanno fatto un tentativo, ora vedremo cosa deciderà di fare Donnarumma. Stuzzicato da Alessandro Onnis, inviato della nota trasmissione Mediaset, il portiere del Psg, dopo aver parlato dei fischi ricevuti a San Siro ("È normale il dispiacere, sono sempre stato un tifoso milanista. Otto anni non si dimenticano facilmente"), ha promesso di farsi tatuare un logo del Milan: "Vediamo, vediamo… ok va bene!", ha affermato Donnarumma, congedandosi con un tatuaggio lavabile (lo stemma del club rossonero) sul braccio.