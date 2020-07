Gigio-Ibra, La Gazzetta dello Sport: "Il futuro e il presente: Milan, fai il mix"

Il Milan deve fare uno sforzo per tenersi Donnarumma e Ibrahimovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe un gesto economicamente sano. Perché Gigio rappresenta la continuità e comunque non converrebbe cederlo oggi, in un mercato falsato dalla pandemia. Ibra, invece, è affezionato al Milan e pare disposto a ridursi lo stipendio per rimanere in rossonero. Restare insieme un altro anno - scrive la rosea - servirebbe a costruire il futuro.