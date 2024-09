Gigot: "Fin da piccolo seguivo Cannavaro e Nesta, sono grandi difensori italiani che hanno fatto la storia"

Giornata di presentazioni in casa Lazio, con la società biancoceleste che ha portato in sala stampa il difensore Samuel Gigot, ultimo acquisto del calciomercato estivo. Queste le parole del giocatore riportate da Lalaziosiamonoi: "Ringrazio il direttore Fabiani e il Presidente per questa opportunità".

Ha dei modelli precisi? Cosa pensa di poter dare alla Lazio? Dove potete arrivare?

"Come modelli ce ne sono tanti. Cannavaro lo seguivo fin da piccolo e anche Nesta, sono grandi difensori italiani che hanno fatto la storia. Credo che dobbiamo fare il massimo e dare tutto per i tifosi e per il club. Poi vediamo a che punto siamo".