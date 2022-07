Gillet a QSVS: "Saelemaekers può avere un grande futuro"

MilanNews.it

Jean-François Gillet, ex portiere della nazionale Belga e tra le altre di Monza, Bari, Bologna e Torino, oggi preparatore dei portieri della prima squadra dello Standard Liegi, ha parlato in esclusiva a QSVS in onda su Telelombardia:

Su Saelemaekers: "Saelemaekers a me piace tanto, può avere un grande futuro. Non ero sorpreso del suo passaggio al Milan: ha dato il suo contributo e continuerà a farlo, normale poi giocare con alti e bassi in un grande club".