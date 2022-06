Gillet: "De Ketelaere non sente la pressione. Ha qualità da Milan"

MilanNews.it

Intervistato su Tuttosport, Jean Francois Gillet ha parlato così di De Ketelaere: "Per noi è un golden boy, è proprio forte. Mancino, prestante fisicamente, sin da subito è diventato inamovibile tra i titolari del Club Bruges. Non sente la pressione, è tagliato per un grande club, in Belgio oramai fa davvero troppa differenza. Sia lui che Lang dovranno adattarsi eventualmente all'Italia, ma hanno le qualità giuste, sono da Milan".