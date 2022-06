Gillet: "Pioli l'allenatore ideale per Origi. Lì davanti è un jolly, può giocare anche con Giroud o Ibra"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Jean François Gillet, ex portiere, ha parlato così a gazzetta.it del suo connazionale ed ex compagno nella nazionale belga Divock Origi, futuro attaccante del Milan: "Lì davanti è un jolly. Può giocare ovunque, anche con due attaccanti. Ecco, forse dietro un centravanti alla Lukaku può fare meglio. Può giocare insieme a uno tra Giroud e Ibra. Origi dà il meglio di sé quando si liberano gli spazi, senza riferimenti. In questo somiglia un po’ a Leao. Non ha il dribbling del portoghese, ma la falcata sì. Se Pioli può essere l’allenatore ideale per lui? Assolutamente sì. L’ho avuto a Bologna dieci anni fa, stagione 2011-12. Quando si parla di giovani Stefano è un maestro, Origi ne farà tesoro. Inoltre ero sicuro che avrebbe fatto grandi cose. Non sbagliava un discorso, era sempre schietto, diretto, amichevole. Un signore".