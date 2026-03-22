Gimenez a Sky: "Ho fatto la scelta giusta: se sto bene posso aiutare la squadra. I gol arriveranno"

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Santiago Gimenez è tornato in campo ieri in occasione di Milan-Torino: il centravanti messicano non giocava una partita ufficiale dallo scorso 28 ottobre 2025, si giocava a Bergamo contro l'Atalanta e sono passati 144 giorni. Dopo un'operazione e il periodo di riabilitazione, El Bebote è nuovamente a disposizione ed è intervenuto nel post gara ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue dichiarazioni.

Come ti senti?

"Mi sento bene e credo che questa sia la cosa più importante. Dopo un lungo periodo di alti e bassi sono nuovamente in campo. Ho avuto diversi problemi con la mia caviglia in questa stagione e credo di aver fatto la giusta scelta per stare bene. Se sto bene posso aiutare meglio la mia squadra"

Senti addosso pressione?

"No, non voglio mettermi pressione. Voglio solamente aiutare la squadra e vincere: questa è la cosa più importante. I gol arriveranno: sono appena tornato dall'infortunio e il mio obiettivo principale è aiutare la squadra, i gol arriveranno"

Cosa ti dice Allegri?

"Penso che Allegri a noi attaccanti ci sta aiutando molto: sia nel modo in cui vuole che segniamo ma anche nel modo in cui vuole che giochiamo per la squadra. Credo che sia felice di noi, ce lo dice sempre. Stavo mettendo molta pressione al mister per farmi tornare prima, ma è stata una buona decisione farmi stare a riposo e tornare in questa partita"