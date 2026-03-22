Maignan leader anche sui social: “Insieme” è il commento post-partita

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Prestazione ancora una volta da leader vero e da grande portiere, sempre pronto quando chiamato in causa nonostante la sfortuna sul primo gol subito a causa di una carambola nata tra Mike e il palo che alla fine ha servito a Simeone il più semplice dei tap-in. Come sempre accade, nel commentare la partita sui social Maignan ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto del match con annesso commento.

Una parola semplice, diretta ed efficace che potrebbe tranquillamente racchiudere tutta la stagione dei rossoneri di quest'anno: "Insieme", con un cuore rosso e un cuore nero. Se il Milan è al secondo posto in solitaria con 63 punti, +16 riseptto ad un anno fa, è senza dubbio merito del gruppo squadra e dello staff tecnico che "Insieme" hanno creato un atmosfera e un gruppo unito.