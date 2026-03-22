Fofana esulta sui social: “L’arte e la maniera”, poi sottolinea l’importanza del tempo

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Protagonista in positivo di una bella prestazione condita dal secondo gol stagionale e primo in casa davanti ai propri tifosi è stato Youssouf Fofana. Solita diga in mezzo al campo e questa volta anche efficace finalizzatore visto il gol realizzato dopo pochi minuti rispetto a quello di Rabiot che ha spezzato le gambe al Torino.

Sui social il francese esulta in maniera un po' criptica commentando "L'arte e la maniera", poi l'hastag il tempo, come se volesse sottolineare l'importanza del percorso e del duro lavoro che ripaga sempre. A volte sarà anche criticato ma il numero 19 è una colonna portante della squadra rossonera della quale Massimiliano Allegri difficilmente si priva.