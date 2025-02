Gimenez, il curioso soprannome e il Milan nel destino: quello che non sapete sul numero 7 messicano

L'abbiamo voluto tanto, e lui ha voluto noi. Santiago Gimenez è il nuovo attaccante del Milan. Un centravanti mobile dal tiro potente, prevalentemente mancino ma pericoloso anche con il suo destro, dall'istinto del gol notevole e capace di sfruttare nel migliore dei modi ogni occasione.

I SOPRANNOMI E IL ROSSONERO NEL DESTINO

Nei giorni scorsi proprio il padre Christian ha condiviso sui social alcune foto di Santiago da bambino vestito con la maglia del Milan, e lo stesso neo giocatore rossonero ha sottolineato come sin da piccolo abbia coltivato l'amore e la passione per i nostri colori. A proposito del padre, a lui è legato uno dei due soprannomi di Gimenez: chaquito, da "Chaco". Un apodo, per dirlo alla latinoamericana, che Santiago non apprezza particolarmente poiché desideroso di costruirsi un suo percorso personale. L'altro soprannome, circolato più volte sui social in questi giorni, è "Bebote", attribuitogli per via della forza fisica che lo contraddistingueva da adolescente rispetto ai suoi pari età.