Gimenez in vantaggio, Di Stefano: "Volontà di dare spessore fisico all'attacco"
Nella gara di domani sera il Milan affronterà l'Atalanta a Bergamo e dovrà farlo ancora una volta con diverse assenze sul groppone. Le indiscrezioni della vigilia raccontano come il favorito per il ruolo di attaccante in coppia con Leao sia Santiago Gimenez, in pole position rispetto a Christopher Nkunku che dovrebbe invece essere una soluzione dalla panchina. Collegato per Sky Sport 24, l'inviato Peppe Di Stefano ha commentato questa possibile scelta.
Le parole di Peppe Di Stefano sulla probabile scelta in attacco di Massimiliano Allegri: "Il ballottaggio in attacco dovrebbe averlo vinto Gimenez. Allegri darebbe un’altra chance al messicano nonostante 0 gol in 8 gare di campionato di cui 7 da titolare: la volontà del tecnico è quella di dare spessore fisico all'attacco del Milan e nella ripresa sfruttare la velocità di Nkunku".
