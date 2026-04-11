Gimenez: "La mia voglia di giocare per il Milan mi ha spinto a giocare da infortunato"

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Protagonista del format "ATuPerTu" di Radio TV Serie A l'attaccante del Milan Santiago Gimenez, che ha raccontato ai microfoni dei colleghi di come andrebbe fino in capo al mondo per il club nel quale gioca:

"È stato un periodo difficile, soprattutto perché ero molto felice di poter giocare una stagione intera dall'inizio. Nelle prime giornate ho giocato sempre titolare, ed eravamo primi o secondi ero in campo ma stavo soffrendo. La mia voglia di rappresentare il Milan mi ha spinto a giocare da infortunato, ma a un certo punto il mio corpo mi ha presentato il conto. I risultati degli esami hanno imposto un'operazione, ma famiglia, squadra e compagni mi sono stati vicini, ed oggi mi sento più forte di prima".