Gimenez non si arrende: "Pronto a tutto, forza Milan!"

Non un grande periodo per Santiago Gimenez che sta pagando probabilmente l'adattamento nel nuovo campionato, più complicato e duro rispetto a quello olandese. Il centravanti messicano, arrivato dal Feyenoord nel corso del mercato di gennaio, è a digiuno dal gol dal 18 febbraio, giorno del ritorno dei playoff di Champions League contro la sua ex squadra. In campionato invece non segna da un mese: ultima rete contro il Verona a San Siro il 15 febbraio.

Anche ieri contro il Como, l'attaccante messicano non è riuscito a segnare e in generale non è stato in grado di entrare nella manovra rossonera con continuità, risultando avulso dalla manovra. Al termine della partita, nonostante tutto, Gimenez ha festeggiato pubblicando nelle storie di Instagram la foto di squadra nello spogliatoio, scrivendo: "Pronto a tutto, forza Milan!"