Gimenez out, Allegri punta su un duo d'attacco inedito: Leao-Nkunku
Santiago Gimenez ha dato forfait, non ci sarà contro la Roma per via di un problema alla caviglia che si porta dietro da un po' di tempo e che si è riacutizzato martedì sera in occasione dell'infrasettimanale contro l'Atalanta.
Quindi l'emergenza infortuni in casa Milan continua, con Massimiliano Allegri che questa sera contro il rivale Gasperini proporrà un duo d'attacco completamente inedito e quasi obbligato, complici le varie indisponibilità. Al fianco di Rafael Leao, non al 100% per via di un'infiammazione all'anca, ci dovrebbe infatti essere Christopher Nkunku, alla prima da titolare in Serie A da quando è arrivato in rossonero.
