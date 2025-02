Gimenez per ricalcare le orme degli altri bomber rossoneri di gennaio

L'esperienza rossonera di Santiago "El Bebote" Gimenez è cominciata alla grande. Il centravanti messicano ha disputato due partite e ha trovato un assist e un gol, dimostrandosi anche molto volenteroso da un punto di vista dell'atteggiamento e preparato sotto il profilo dei movimenti in campo. La speranza per l'ex attaccante del Feyenoord è quella di riuscire a ricalcare il rendimento di altri bomber rossoneri arrivati nel mercato di gennaio in passato, come riporta Tuttosport.

Uno su tutti Zlatan Ibrahimovic che nel 2020 arrivò a 38 anni suonati per far risorgere dalle ceneri un Milan che era in crisi totale: con i suoi 10 gol in 18 partite diede il via al ciclo di Pioli. Un altro grande attaccante in tal senso fu Ronaldo il Fenomeno che sbarcò a Milanello nel 2007 e segnò 7 reti in 14 gare. Il migliore fu però Mario Balotelli che nel 2013 ebbe un rendimento eccezionale, da 12 gol in 13 partite.