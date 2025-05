Gimenez squalificato: Camarda titolare domani contro il Monza?

Domani sera il Milan chiude il suo campionato disastroso e la sua fallimentare stagione in casa contro il Monza: la squadra degli ex Galliani e Nesta, retrocessa da tempo, sfiderà i rossoneri a San Siro alle ore 20.45. In panchina non ci sarà Sergio Conceiçao che è stato espulso nell'ultima di campionato, domenica all'Olimpico contro la Roma: il tecnico portoghese, dagli spalti, guiderà la sua squadra per quella che sarà, con ogni probabilità l'ultima volta.

Ci sarà sicuramente anche un altro assente in campo, il centravanti Santiago Gimenez: anche l'attaccante rossonero è tornato da Roma con un cartellino rosso sul suo conto e salterà l'ultimo appuntamento stagionale. Visto che il Milan non ha più nulla da giocarsi, è possibile che Conceiçao decida di dare spazio a Francesco Camarda che troverebbe così la seconda titolarità del suo campionato, dopo quella in Sardegna contro il Cagliari con Fonseca. Lo riporta la Gazzetta dello Sport nelle sue probabili formazioni.