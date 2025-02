Giménez verso Empoli-Milan: il messicano potrebbe stabilire un record nella storia del Milan

vedi letture

Empoli-Milan, match valido per la 24ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio Castellani di Empoli sabato 8 febbraio, alle ore 18:00. I Rossoneri hanno vinto sette delle ultime otto partite di Serie A contro l’Empoli (1N), segnando 18 reti nel periodo (2.3 di media) e subendone solo tre.

NUMERI PRE PARTITA

Santiago Giménez potrebbe diventare il primo giocatore messicano a segnare con la maglia del Milan nella storia della Serie A. Nel suo periodo in Olanda (dal 2022/23), Santiago Giménez ha realizzato 65 gol in 105 presenze con il Feyenoord tra tutte le competizioni, nel periodo solo Luuk de Jong ha fatto meglio per un club di Eredivisie in gare ufficiali (70 reti in 115 match con il PSV).