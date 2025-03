Gimenez vince col Messico e va in finale di Concacaf Nations League: il messaggio social del centravanti rossonero

Il Messico ha battuto ieri notte 2-0 il Canada e ha conquistato così il pass per la finale di Concacaf Nations League dove troverà Panama che qualche ora prima ha sconfitto gli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah per 1-0 grazie ad una rete nel recupero di Waterman. Non ci sarà dunque la sfida tanto attesa tutta rossonera tra i due americani e Santiago Gimenez, attaccante della squadra messicana che contro il Canada è partito titolare ed è rimasto in campo per 80 minuti prima di essere sostituito da Quinones. A decidere il match tra Messico e Canada è stata una doppietta di Raul Jimenez, attaccante del Fulham.

Finale 3°/4° posto: 23 marzo alle 23 (ora italiana) Canada-USA

Finale 1°/2° posto: 24 marzo alle 02.30 (ora italiana) Messico-Panama.