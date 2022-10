Gino Pozzo: "Serie A più industriale solo se investono i fondi private equity"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Gino Pozzo, la cui famiglia è proprietaria dell’Udinese e del Watford, è intervenuto al Business Club Italia di Londra e Il Sole 24 Ore ha ripreso le sue parole, a partire dal confronto tra Serie A e Premier League: "Il nostro è l'unico campionato che può davvero rivaleggiare con quello inglese. È solo un problema di commercializzazione. La Premier è più ricca perché incassa di più dalla vendita dei diritti all’estero, non tanto sul mercato domestico. In Italia i diritti tv sono ancora gestiti in modo non professionale. Non esiste una delega commerciale e gestionale dentro la Lega. Oggi tutte le decisioni sono prese solo in assemblea o in consiglio, dove si devono riunire tutti i presidenti. Una lega di calcio più 'industriale' e meno 'politica' può esistere solo se entrano degli investitori di professione, come i fondi di private equity. Inoltre l'Italia ha un grosso deficit di infrastrutture".