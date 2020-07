Giocatore Real Madrid positivo, è in isolamento

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - C'è un calciatore positivo al covid nel Real Madrid. Mariano Díaz, attualmente in isolamento, dovrà restare in quarantena: l'attaccante dominicano non si è allenato e dovrà saltare la sfida di Champions con il Manchester City. Il giocatore classe '93 come il resto della squadra ha avuto alcuni giorni liberi dopo la conquista del titolo: al ritorno dalla breve vacanza il club ha effettuato i test di controllo sui suoi giocatori e Mariano Diaz è risultato positivo. (ANSA).