Giorgia Rossi suggerisce: "Il Milan non deve fare con Gimenez lo stesso errore della Juventus con Vlahovic..."

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di 'Chiamarsi Bomber' Aria Fritta, la giornalista di DAZN Giorgia Rossi ha difeso a spada tratta il numero 7 del Milan Santiago Gimenez, preso molto di mira dalle critica in questo periodo per via del suo digiuno da gol che va avanti oramai da poco più di due mesi:

"Io devo dire una cosa su Gimenez, Santi. Perché in questi giorni sento, leggo, "Ah il Milan ha preso un flop, un giocatore che sembrava dovesse salvarla, riportarla in Champions League, farla andare avanti in Champions League, farle passare il turno con il Feyenoord, pagato più di 30 milioni e dal 15 febbraio non segna. Non riesce a incidere, a livello tattico non si integra con la squadra". Ragazzi io dico: piano con i giudizi. O meglio, mi spiego. Sicuramente ha delle caratteristiche Gimenez. Ha delle caratteristiche: attacca la profondità, è un giocatore che ama stare in area di rigore, non è un Giroud della situazione. E quindi secondo me andrà rivalutato a seconda di quello che sarà l'allenatore del Milan nella prossima stagione, e non va fatto l'errore che la Juventus ha fatto con Vlahovic, insistere con un giocatore che non era adatto all'allenatore. O hai l'allenatore giusto che te lo mette nelle condizioni di essere il perno della squadra, come il Milan ha bisogno di un centravanti che possa garantire un tot di gol per tornare in Champions, per tornare a competere in Serie A, che renda".