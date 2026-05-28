Girone di ritorno, Allegri e Conceicao a confronto: il risultato è sconcertante
Dopo un girone d'andata che ha letteralmente fatto sognare tutti i tifosi rossoneri, il girone di ritorno, più andava avanti, più ha tolto certezze e entusiasmo ai tifosi tanto da arrivare all'ultima giornata a perdere la qualificazione in Champions League in casa contro il Cagliari. Ma vediamo il confronto dell'operato di Massimiliano Allegri nella seconda parte di stagione e quello di Sergio Conceicao, arrivato al Milan lo scorso gennaio al posto di Paulo Fonseca.
MILAN 2024/2025
33 punti
1,73 media punti
32 gol fatti
23 gol subiti
10 vittorie
6 sconfitte
5° posto
Finale di Coppa Italia
MILAN 2025/2026
28 punti
1,47 media punti
21 gol fatti
20 gol subiti
8 vittorie
7 sconfitte
9° posto
Eliminato agli ottavi di Coppa Italia
*Senza considerare i recuperi che sono due per Conceicao e uno per Allegri (Como-Milan 1-2 e Bologna-Milan 2-1 per Sergio - Como-Milan 1-3 per Allegri). I punti diventerebbero 36 per il portoghese e 31 per il livornese con una partita in meno.
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