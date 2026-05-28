Girone di ritorno, Allegri e Conceicao a confronto: il risultato è sconcertante

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Paragonando i gironi di ritorno di quest’anno sotto la guida di Allegri e quello dell’anno scorso sotto la guida di Conceicao, si può notare come il portoghese abbia raccolto e prodotto più della guida Allegri.

Dopo un girone d'andata che ha letteralmente fatto sognare tutti i tifosi rossoneri, il girone di ritorno, più andava avanti, più ha tolto certezze e entusiasmo ai tifosi tanto da arrivare all'ultima giornata a perdere la qualificazione in Champions League in casa contro il Cagliari. Ma vediamo il confronto dell'operato di Massimiliano Allegri nella seconda parte di stagione e quello di Sergio Conceicao, arrivato al Milan lo scorso gennaio al posto di Paulo Fonseca.

MILAN 2024/2025

33 punti

1,73 media punti

32 gol fatti

23 gol subiti

10 vittorie

6 sconfitte

5° posto

Finale di Coppa Italia

MILAN 2025/2026

28 punti

1,47 media punti

21 gol fatti

20 gol subiti

8 vittorie

7 sconfitte

9° posto

Eliminato agli ottavi di Coppa Italia

*Senza considerare i recuperi che sono due per Conceicao e uno per Allegri (Como-Milan 1-2 e Bologna-Milan 2-1 per Sergio - Como-Milan 1-3 per Allegri). I punti diventerebbero 36 per il portoghese e 31 per il livornese con una partita in meno.

