Ramazzotti: "Possibile che Furlani resti al Milan a svolgere l'ordinaria amministrazione"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul ruolo da affidare a Giorgio Furlani nei prossimi giorni.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul ruolo da affidare a Giorgio Furlani nei prossimi giorni: "Il giorno dopo il comunicato che ha azzerato la dirigenza e lo staff tecnico del Milan, la sede rossonera è vuota come un castello senza il re e la sua famiglia. Cardinale ha in testa di colmare nell’arco di una settimana i vuoti che ci sono nell’organigramma e in panchina perché sa che la società non si può fermare. Il mercato, che ufficialmente inizia il 1° luglio, in realtà è già partito. E se un giocatore volesse comunicare un suo “desiderio” per il futuro? Ci vogliono in fretta gli uomini giusti al posto giusto e il fondatore di RedBird lo sa. Per quel che riguarda la parte amministrativa, il club va avanti grazie al lavoro del presidente Scaroni e del chief financial officer Cocirio.

Idem il dossier stadio, tenuto sotto stretta osservazione dallo stesso Scaroni. Se Cardinale individuerà in fretta dalla sua short list la persona giusta a guidare il Milan... Altrimenti è possibile che per l’ordinaria amministrazione della parte sportiva o in attesa che il nuovo Ceo diventi operativo, continui a svolgere una parte del suo lavoro l’ad Giorgio Furlani. Se questa eventualità si trasformerà in realtà, o se invece la carica di Ceo sarà presa pro tempore da un altro membro del consiglio d’amministrazione (Calvelli?), lo capiremo a breve. Entro fine settimana, forse già domani, è infatti in programma un cda e Furlani dovrà essere escluso dal board complice il “licenziamento” con il comunicato di ieri. In caso contrario, resterà in carica per un breve periodo".