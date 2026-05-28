Retroscena Milan-Iraola: il primo incontro a Londra era durato oltre cinque ore. Ecco di cosa avevano discusso le parti

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L'edizione odierna di Repubblica racconta che il primo incontro tra il Milan e Andoni Iraola era durato oltre cinque ore

Dopo l'esonero di Max Allegri, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic avevano bene in mente chi volevano sulla panchina del Milan, vale a dire Andoni Iraola, reduce da una grandissima stagione sulla panchina del Bournemouth. L'allenatore basco ha però preso tempo dopo l'entusiasmo iniziale e al momento sembra restio a lasciare la Premier League, anche perchè la sua famiglia spinge per rimanere in Inghilterra. Il Diavolo lo sta aspettando, ma ovviamente non potrà farlo a lungo.

A riferirlo è questa mattina Repubblica che racconta questo retroscena sul primo incontro che due settimane fa Iraola ha avuto con il Milan a Londra: "Il primo colloquio a Londra, due settimane fa, era durato oltre cinque ore: si era discusso del possibile sistema di gioco, del mercato in entrata e uscita, del clima con cui sarebbe stato accolto a Milano. L’entusiasmo iniziale è stato anestetizzato dalle resistenze dello spagnolo, restio a lasciare la Premier League. E la famiglia spinge per restare a Londra".