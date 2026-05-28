Milan-Rangnick: il tedesco vuole scegliere allenatore, ds, responsabile scouting e settore giovanile. Previsto un nuovo contatto tra le parti

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Dopo i quattro addii, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli si stanno muovendo per trovare il prima possibile un nuovo allenatore, un nuovo amministratore delegato, un nuovo direttore sportivo e un nuovo direttore tecnico. Per quest'ultimo ruolo, il nome più caldo in questo momento è quello di Ralf Rangnick, attuale ct dell'Austria.

MILAN-RANGNICK: LE CONDIZIONI DEL TEDESCO

Come riporta Sky, lunedì c'è stata una chiamata a quattro tra il tedesco, Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli. La telefonata è andata bene e di fatto l'ex Lispia e Manchester United ha dato la sua apertura al trasferimento al Milan, ma ha posto delle condizioni ben precise. Rangnick vuole scegliere tutto tranne il presidente e l'amministratore delegato: vuole decidere quindi l'allenatore, il direttore sportivo, il responsabile dello scouting e il suo staff, il responsabile del settore giovanile rossoneri e anche i coordinatori e i tecnici delle squadre giovanili. Il tedesco vuole quindi averte carta bianca e massima libertà per portare la sua filosofia al Milan.

NUOVO CONTATTO TRA IL MILAN E RANGNICK

Un nuovo contatto telefonico tra le parti è previsto per l'inizio di settimana prossima. Se il Milan vuole puntare su di lui deve fare in fretta perchè poi Ragnick partirà per gli Stati Uniti dove sarà impegnato al Mondiale con l'Austria. Resta da capire se, dopo aver ritrovato un ruolo centralissimo nel club di via Aldo Rossi, Zlatan Ibrahimovic sarà disposto a fare un passo indietro visto che eventualmente sarebbe il tedesco a prendere tutte le decisioni e non lui come si diceva negli ultimi giorni.