Giroud a DAZN: "Abbiamo perso solidità, siamo orgogliosi del sostegno dei tifosi. Dobbiamo reagire"

Intervistato a DAZN, Olivier Giroud ha commentato la pesante sconfitta contro il Sassuolo. Di seguito le domande e le risposte:

Sul momento

"Si, momento difficile ma dobbiamo stare uniti in questo momento. Abbiamo visto che abbiamo il sostegno fantastico dei tifosi e vogliamo dare tutto perché meritano di più. In questo momento ho la sensazione che tutte le cose non vanno nel verso giusto, ma dobbiamo fare di più, lavorare di più ed essere più concentrati. Tutto va male, nel senso che proviamo, abbiamo un atteggiamento positivo ma non abbastanza. Quando subiamo una attacco della squadra avversaria simo in difficoltà, dobbiamo fare di più come squadra, non solo i difensori".

Sul calo di rendimento

"Abbiamo perso solidità, che era la nostra forza. Abbiamo subito pochi gol, ma non voglio parlare dei giocatori che mancano, ma è vero che conta anche i giocatori che sno disponibili devono dare di più, anche io. Abbiamo la possibilità di rialzare il livello con l'Inter e in Champions spero di andare a fare meglio".

Sul sostegno dei tifosi

"Sono molto orglioso, io e i miei compagni, del sostegno dei tifosi, anche contro la Lazio non hanno mai visto questo tipo di sostegno dopo una sconfitta così. Dobbiamo reagire e dare tutto".

Sulla concentrazione

"Questo è il problema che forse abbiamo in questo momento difficile. Sono qua da un anno e mezzo e non ho mai vissuto questo tipo di periodo, provo a correggere i miei compagni per fare il meglio. Possiamo sbagliare, ma la reazione è importante. Penso che, anche se siamo giovani dobbiamo fare di più: nella testa, nella concetrazione, prendiamo troppi e gol e poi diventa difficile le partite. Dobbiamo migliorare nel pressing, nella posizione ma troviamo la soluzione tutti assieme".