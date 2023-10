Giroud a DAZN: "Ho vissuto un'emozione speciale, quasi come un gol"

Olivier Giroud, oggi incredibilmente da portiere nel finale di partita, ha parlato a DAZN nel post partita di Genoa-Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Raccontami questi minuti finali folli con la tua uscita: “Pensavo che dovevo andare sul pallone, ho preso coraggio e sono andato sulla palla. Non pensavo di vivere questo tipo di emozioni, ma è molto importante aver fatto quella parata”.

Come mai sei andato tu in porta? “Penso che ero il più alto e quindi sono andato in porta. Da piccolo mi piaceva andare in porta. Ho vissuto un’emozione speciale quando ho fatto la parata, quasi come un gol”.

La classifica: “Era molto importante vincere qua contro questa squadra che ha battuto Lazio e Roma e pareggiato col Napoli. Sapevamo che era difficile, hanno iniziato con grande intensità. Non siamo stati perfetti ma l’importante erano i tre punti”.