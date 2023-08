Giroud a DAZN: "Siamo quasi pronti. Sono felice per Pulisic che ha fatto gol"

Olivier Giroud, autore di un gol e un assist nella vittoria di Bologna, ha parlato a DAZN. Queste le sue dichiarazioni:

Una grande serata, che messaggio lancia il Milan? “Penso che siamo molto felici della prestazione. Abbiamo iniziato bene la partita, eravamo efficaci davanti alla porta. Col 2-0 potevamo gestire un po’ di più ma non era facile. Sono ancora più felice per Christian (Pulisic, ndr) che ha fatto gol”.

Hai esultato mimando un cuore, per chi era? “È per la mia famiglia e per tutti i milanisti”.

I nuovi arrivati: “Pulisic lo conosco molto bene, abbiamo giocato insieme con una buona relazione sul campo. Siamo molto contenti di Ruben e Tijjani, si sono integrati tutti molto bene”.

La lotta scudetto: “Sappiamo quanto è importante cominciare bene la stagione. Il campionato sarà molto molto lungo. Volevamo far vedere che oggi siamo quasi pronti”.