Giroud a Los Angeles? Arriva l’indizio social con il post dei LAFC: “Bonne nuit”

vedi letture

Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più concrete le voci sul possibile addio di Olivier Giroud a fine stagione. L'attaccante francese che sta vivendo la sua terza stagione in rossonero, andrà a fine contratto al termine di giugno e avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club Los Angeles FC, nella MLS, in California. Proprio la squadra americana, dove gioca Hugo Lloris e dove ha giocato Giorgio Chiellini, ha postato un reel che sa tanto di indizio social. Si vede un cappellino del club essere impacchettato per una consegna internazionale. La caption è la parte più sospetta: "Bonne nuit", un "buona notte" in francese.

Nei commenti sotto al post i tifosi americani si sono scatenati, pensando possa già trattarsi dell'annuncio di Olivier Giroud. Ma c'è chi dice che in realtà, essendo il mercato ancora aperto in America, si tratti del difensore francese ma naturalizzato lussemburghese Maxime Chanot, classe 1989 e attualmente giocatore dell'Ajaccio in Ligue 2.