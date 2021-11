Giroud a Milan TV: "Spero di vincere qualcosa quest'anno. Derby? Non vedo l'ora"

Intervistato da Milan TV in vista del derby di domenica sera, Olivier Giroud ha parlato così della stracittadina e del suo approdo nel club rossonero: "Sono molto felice. Mi hanno accolto tutti bene, come una grande famiglia. Sono qui per aiutare tanti giovani, e sono orgoglioso di farlo portando la mia esperienza. Abbiamo tanto da fare e sicuramente dobbiamo dare di più. Sono molto motivato e spero di vincere qualcosa questa stagione. Sono molto orgoglioso del numero 9, non sono superstizioso. Se gioco bene perché il 9 non va bene (sorride, ndr)? Il gol più bello finora? Quello con l’Hellas Verona. Ibrahimovic? Zlatan è molto importante per la squadra. È una bella competizione con lui e Ante in attacco. Il derby? Non vedo l’ora, sono molto carico e voglio che sia domenica. È la partita più importante per i tifosi, speriamo di vincere".