Giroud a MTV: "Ho tante speranze per questa Champions League con questa squadra, ne sono orgoglioso"

© foto di www.imagephotoagency.it

OIivier Giroud, attaccante rossonero, si è così espresso a MilanTV nel pre Chelsea-Milan: "Sarà una partita speciale per la squadra, è una grande partita di Champions, ma anche per me personalmente. Sono stato 9 anni a Londra tra Arsenal e Chelsea: mi aspetto una grande partita. Abbiamo fatto molto bene a Liverpool, ma senza fare risultato. Spero questa volta che facciamo meglio...".

Hai lasciato un ottimo ricordo al Chelsea...

"Fa sempre piacere che la gente delle tue ex squadre abbia rispetto di te... Io voglio essere un buon giocatore in campo e una buona persona fuori".

Partita importante per questo girone.

"Ho tanta speranza per questa Champions League con questa squadra. Ne sono molto orgoglioso. Possiamo fare bene in questo girone e posso dare grande fiducia alla squadra per le prossime partite, vincendo col Chelsea. Loro hanno solo 1 punto: saranno molto aggressivi, molto carichi. Dobbiamo aspettarci una grande partita".