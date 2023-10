Giroud a Napoli per ritrovare la rete: il "Maradona" porta bene al francese

Interessante dato in vista della sfida di questa sera tra il Napoli di Rudi Garcia e il Milan. Si parla di Olivier Giroud e dei suoi dati contro i partenopei. Al "Maradona" L'attaccante francese nelle ultime due partite ha sempre trovato il gol: stagione 2021\2022 i rossoneri vincono 1-0 grazie alla "zampata" Di Giroud, vittoria che poi fu fondamentale per la corsa scudetto contro l'Inter.

Nella passata stagione, in Champions League è proprio del francese l'ultimo gol europeo del Milan e proprio a Napoli contro gli azzurri, nella gara valevole per i quarti di finale terminata 1-1. In quella partita Giroud sbagliò prima un calcio di rigore e dopo trasformò in gol l'assist al bacio di Rafa Leao.