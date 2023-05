MilanNews.it

Con 17 gol in 46 preseze, Olivier Giroud si conferma uno dei migliori bomber over 35 in circolazione: tenendo conto delle reti segnate in tutte le competizioni di giocatori nei primi 15 campionati europei, il francese del Milan è al quarto posto dietro due mostri a Benzema, Messi e Reznicek.