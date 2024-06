Giroud capitano in Francia-Canda, Deschamps: "L'ha voluto il gruppo"

Nella scialba serata di Bordeaux l'oramai ex attaccante del Milan Olivier Giroud ha avuto l'onore di indossare per la prima volta in carriera la fascia di capitano della Nazionale francese. Una cosa fortemente voluta dal gruppo a quanto pare, come confermato anche dal commissario tecnico dei transalpini Didier Deschamps a margine della partita di ieri contro il Canada.

L'allenatore francese ha infatti detto: "L'ho accettata, l'ho convalidata perché il gruppo l'ha voluta, ed è molto buona per Olivier".

In vista dell'imminente esordio ad EURO2024, poi, Deschamps ci ha tenuto a fare il punto sulle condizioni di Kylian Mbappé, stella della Francia e prossimo numero 9 del Real Madrid, in campo ieri solo per 15' a causa di un problema, che sembrerebbe essere rientrato, al ginocchio: "Kylian ha subito un colpo nell'ultima partita (contro il Lussemburgo, ndr). Ieri (l'altro ieri, ndr), prima della seduta, c'era un ematoma significativo sul ginocchio, è stato curato e oggi (ieri, ndr) andava molto meglio. Non c'era alcun rischio. In quindici minuti si sarebbe potuto fare. Ieri è stato più complicato. La squadra francese con o senza Kylian è diversa".