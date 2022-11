Giroud carica con una storia: "Il destino nelle mani: succede a chi ci crede"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud ha caricato questa mattina l'ambiente rossonero con una storia su Instagram, in vista della sfida cruciale di questa sera contro il Salisburgo che mette in palio il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Nella storia di Olivier si leggono tre frasi passare in sovrimpressione una dopo l'altra: "La Champions nella testa. Il destino nelle mani. La forza nel cuore". Per concludere il mantra divenuto celebre del bomber rossonero: "Succede a chi ci crede".