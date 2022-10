Giroud: "Champions? Abbiamo uno spirito vendicativo e il destino nelle nostre mani"

MilanNews.it

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a RMC Sport e si è così espresso sul cammino in Champions League dei rossoneri: "Siamo rimasti molto delusi dal Chelsea, ed è per questo che siamo molto motivati ​​a finire bene le ultime due partite. Sappiamo che se vinciamo questi incontri, passeremo. È bello avere il nostro destino nelle nostre mani, ma è sicuro che abbiamo uno spirito vendicativo in relazione a questo. Dobbiamo invertire la tendenza e fare di tutto per passare".