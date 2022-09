Giroud e il Chelsea: "Tornare a giocare con il Milan a Stamford Bridge è grandioso"

MilanNews.it

Il prossimo 5 ottobre il Milan sfiderà il Chelsea a Stamford Bridge. Nella lunga intervista concessa a Telefoot, l'attaccante rossonero Olivier Giroud ha parlato anche della sfida contro il suo passato che attende il Milan in Champions League: "Spero in un caloroso benvenuto da parte del Chelsea a Londra. Ho lasciato i Blues in buoni rapporti, come tutti gli altri miei club. Tornare a giocare con il Milan a Stamford Bridge è grandioso. Penso che sarà un bel momento".