Giroud e il Milan. CorSera: "Rinnovo già pronto: altri 3,5 milioni per un anno"

Olivier Giroud sta vivendo a Milano una seconda giovinezza. Come scrive stamani il Corriere della Sera, nonostante i 36 anni, il francese continua a segnare gol pesanti, come quello di sabato con lo Spezia. La sua leadership dentro e fuori dal campo sono un valore aggiunto per il Milan, con Maldini che ha già pronto per lui il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno: si prolungherà per un altro anno, intesa già raggiunta sui 3,5 milioni netti, stesse cifre attuali. I numeri sono dalla sua parte: già 9 reti in 18 gare stagionali. Giroud ha trascinato il Milan allo scudetto, più di così - si legge – non poteva fare.