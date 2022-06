Giroud è il più anziano a toccare la doppia cifra all'esordio in A

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta con un post social l'account della Lega di Serie A, l'attaccante del Milan Olivier Giroud è diventato il calciatore più anziano ad aver raggiunto la doppia cifra in campionato nella stagione di esordio in Serie A. Il bomber francese ha contribuito alla vittoria del diciannovesimo scudetto rossonero con 11 gol, molti dei queli pesantissimi: la doppietta nel derby, il gol a Napoli e le due reti nella sfida decisiva per il titolo a Reggio Emilia. Con 35 anni e 234 giorni, Olivier supera il precedente record che era stato stabilito da Cristiano Ronaldo al suo primo anno di Juventus.